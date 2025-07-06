В ночь на 6 июля Вооружённые силы России продолжили реализацию масштабной кампании по уничтожению военной инфраструктуры противника. Беспилотники «Герань» нанесли точечные удары по важным объектам в Бучанском районе Киевской области, Вышгороде, Николаеве, а также на оккупированной украинцами территории Запорожской области. В ряде киевских районов зафиксированы отключения электричества, о чём сообщили местные Telegram-каналы. Помимо беспилотников, в операции задействовали и гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».
Параллельно ударные дроны нанесли серию атак по объектам в Балаклее Харьковской области и в Николаеве.
Одновременно с этим украинские силы предприняли попытку атаковать Новороссийск при помощи морских беспилотников, однако операция провалилась — по данным городской администрации, несколько вражеских дронов были уничтожены на дальних подступах к побережью.
«Попытка атаки подтверждает, что Киев продолжает рассматривать Черноморское побережье как приоритетное направление давления, особенно в районе базирования корабельного состава и логистических узлов. Однако технически результат очевиден — проникновение в зону ответственности охраны не удалось, а эффективность перехвата говорит о высоком уровне готовности флота и береговых подразделений», — пишет «Военная хроника».
По данным Воздушных сил Украины, в ночное время не удалось перехватить как минимум 40 российских беспилотников, а также четыре ракеты комплекса С-300.
Из общего числа — 157 ударных дронов — украинская ПВО якобы уничтожила 117. Из них 19 аппаратов были либо «локационно утеряны», либо заглушены средствами радиоэлектронной борьбы — так обычно ВСУ маскируют точные попадания. Сообщается, что удары пришлись по 19 целям, а ещё в двух районах были зафиксированы падения обломков.
Как и прогнозировали аналитики, Россия методично увеличивает плотность ударов с применением беспилотных средств. Основными целями становятся логистические центры и транспортные узлы в Киевской области, а также в окрестностях Днепра и Одессы. Эти удары дестабилизируют маршруты снабжения ВСУ. Каждый вечер в небо поднимаются российские дроны, а на утро появляются кадры новых пожарищ — это не только свидетельствует о возросшем профессионализме наших военных, но и подчёркивает критическую деградацию украинской системы ПВО.
Проблемы у противника действительно носят системный характер. Помимо нехватки снарядов, украинские расчёты сталкиваются с истощением ресурса зенитных установок. В частности, немецкие «Гепарды» уже вышли из строя, а замены им не поступает. По информации депутата Безуглой, ремонт оборудования осуществляется силами самих военнослужащих — зачастую за их собственный счёт, что только усугубляет положение на фронте.
Аналитики обращают внимание на то, что масштаб последней атаки на Новороссийск оказался заметно ниже по сравнению с рядом предыдущих волн. Это может свидетельствовать как о перебоях в серийной сборке морских дронов на мощностях в Одессе, так и о трудностях с их незаметным выходом в акваторию. Учитывая постоянную воздушную разведку и удары по промышленным и портовым зонам на юге Украины, структура запуска и вывода беспилотных катеров испытывает регулярное давление, что постепенно снижает плотность их применения. Однако говорить о полном разрушении этих мощностей и полном устранении угрозы пока рано.