Ночи на Украине превращаются в ад: ПВО не справляется с русскими дронами

Аналитики обращают внимание на то, что масштаб последней атаки на Новороссийск оказался заметно ниже по сравнению с рядом предыдущих волн. Это может свидетельствовать как о перебоях в серийной сборке морских дронов на мощностях в Одессе, так и о трудностях с их незаметным выходом в акваторию. Учитывая постоянную воздушную разведку и удары по промышленным и портовым зонам на юге Украины, структура запуска и вывода беспилотных катеров испытывает регулярное давление, что постепенно снижает плотность их применения. Однако говорить о полном разрушении этих мощностей и полном устранении угрозы пока рано.