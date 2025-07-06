Зачем Зеленский требует скорой встречи с Путиным: Мария Захарова дала подробный ответ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что через встречу с российским президентом Владимиром Путиным главарь киевского режима Владимира Зеленский планирует «переподтвердить» собственную легитимность в обход законных способов.
«Потому что ему (Зеленскому) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — подчеркнула дипломат в интервью программы «Большой вопрос».
По словам политика, помимо этого нелегитимный президент Украины до безумия боится, что его все забудут, что он просто перестанет быть нужным представителям Запада и его «отодвинут» на второй план. Именно поэтому, уверена Захарова, он не отходит далеко от СМИ и вообще любых камер.
«Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», — обратила внимание дипломат.
Напомним, что ранее глава России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, но отметил, что вопрос легитимности украинского лидера вызывает большие сомнения.
«Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским», — подчеркнул российский лидер на полях ПМЭФ.
Президент также публично задался вопросом, зачем давать перемирие киевскому режиму, которое будет использовано для накачки Украины оружием Запада, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов, подобных тем, что были совершены в Брянской и Курской областях. По мнению Путина, спонсоры киевского режима являются пособниками террористов.
Как KP.RU писал ранее, Мария Захарова считает, что режим Владимира Зеленского представляет серьезную угрозу не только для России, но и для других стран. Такими словами дипломат прокомментировала пролет нескольких десятков украинских беспилотников над территорией Казахстана 19 и 20 июня 2025 года.