Зачем Зеленский требует скорой встречи с Путиным: Мария Захарова дала подробный ответ

По словам политика, помимо этого нелегитимный президент Украины до безумия боится, что его все забудут, что он просто перестанет быть нужным представителям Запада и его «отодвинут» на второй план. Именно поэтому, уверена Захарова, он не отходит далеко от СМИ и вообще любых камер.