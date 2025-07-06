Председатель Госдумы рассказал о защите граждан России от финансовых потерь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о защите граждан РФ от финансовых потерь. Он подчеркнул, что парламентарии в настоящий момент продолжают работу по противодействию кибермошенничеству.
«Каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде. Более 80% из них — дистанционные хищения. Злоумышленники разрабатывают новые схемы», — пишет он в Telegram-канале.
Володин приводит в пример одну из них, а именно вывод денежных средств через пополнение баланса мобильного телефона. Мошенники делают это ради того, чтобы дальше спокойно обналичить или перевести чужие средства на другие счета.
Как KP.RU писал ранее, киберэксперт напомнил, что некоторые слова и данные могут представлять опасность в разговоре с мошенниками. К примеру, никогда не стоит произносить слова согласия: да, верно, подтверждаю, переведите, согласен и другие.