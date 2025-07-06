Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Госдумы рассказал о защите граждан России от финансовых потерь

Володин рассказал о работе над законами по защите граждан от финансовых потерь.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о защите граждан РФ от финансовых потерь. Он подчеркнул, что парламентарии в настоящий момент продолжают работу по противодействию кибермошенничеству.

«Каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде. Более 80% из них — дистанционные хищения. Злоумышленники разрабатывают новые схемы», — пишет он в Telegram-канале.

Володин приводит в пример одну из них, а именно вывод денежных средств через пополнение баланса мобильного телефона. Мошенники делают это ради того, чтобы дальше спокойно обналичить или перевести чужие средства на другие счета.

Как KP.RU писал ранее, киберэксперт напомнил, что некоторые слова и данные могут представлять опасность в разговоре с мошенниками. К примеру, никогда не стоит произносить слова согласия: да, верно, подтверждаю, переведите, согласен и другие.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше