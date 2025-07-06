Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Соответствующий указ был опубликован в воскресенье, 6 июля.
— За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя РФ генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия, — говорится в документе.
О смерти Гудкова стало известно 3 июля: он погиб в Курской области. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что военный погиб, выполняя долг офицера. По словам губернатора, вместе с Гудковым скончался и его сослуживец Нариман Шихалиев. Также Кожемяко опубликовал видео, посвященное Михаилу Гудкову.
Президент России Владимир Путин ранее посмертно наградил российскую журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества. В конце марта стало известно, что первый памятник журналистам, погибшим во время специальной военной операции, может быть установлен в России. В Госдуме полностью поддержали эту инициативу.