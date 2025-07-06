Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой»

Стало известно, что сразу четыре американские ракеты Himars атаковали командный пункт, который был вынесен поближе к «передку» — линии боевого соприкосновения. Генерал готовил свои предложения по улучшению тактики применения морской пехоты не в тихом рабочем кабинете, а на поле боя.