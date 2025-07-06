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Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой»

Замглавком ВМФ Гудков погиб в Курской области 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда», Соответствующий указ подписал глава государства.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью “Золотая Звезда” (посмертно)», — говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, 2 июля Минобороны РФ сообщило, что во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Михаил Гудков.

Стало известно, что сразу четыре американские ракеты Himars атаковали командный пункт, который был вынесен поближе к «передку» — линии боевого соприкосновения. Генерал готовил свои предложения по улучшению тактики применения морской пехоты не в тихом рабочем кабинете, а на поле боя.

Напомним, замглавкома ВМФ Михаил Гудков был назначен в марте. После окончания академии ВС РФ стал замкомандира легендарной 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и позднее занял должность ее командира.