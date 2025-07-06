Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда», Соответствующий указ подписал глава государства.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью “Золотая Звезда” (посмертно)», — говорится в документе.
Как писал сайт KP.RU, 2 июля Минобороны РФ сообщило, что во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Михаил Гудков.
Стало известно, что сразу четыре американские ракеты Himars атаковали командный пункт, который был вынесен поближе к «передку» — линии боевого соприкосновения. Генерал готовил свои предложения по улучшению тактики применения морской пехоты не в тихом рабочем кабинете, а на поле боя.
Напомним, замглавкома ВМФ Михаил Гудков был назначен в марте. После окончания академии ВС РФ стал замкомандира легендарной 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и позднее занял должность ее командира.