Оценены шансы созданной Илоном Маском новой партии на успех в США

«Одним из способов добиться этого было бы сосредоточить внимание всего на 2−3 местах в Сенате и 8−10 округах Палаты представителей, — написал Маск, который является самым богатым человеком в мире и курировал жестокие сокращения федерального бюджета после того, как в январе началось второе президентство Трампа. — Учитывая минимальные законодательные возможности, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они будут соответствовать истинной воле народа».