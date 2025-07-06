Оценены шансы созданной Илоном Маском новой партии на успех в США

Новая политическая партия США, финансированием которой хвастался Илон Маск, может изначально сосредоточиться на нескольких достижимых местах в Палате представителей и Сенате, стремясь при этом иметь решающее право голоса по основным вопросам в условиях незначительного перевеса в Конгрессе.
Генеральный директор Tesla и SpaceX, мультимиллиардер Илон Маск размышлял о перспективах созданной им новой партии в своем посте в соцсети X, принадлежащей ему платформе социальных сетей, поскольку он продолжает враждовать с Дональдом Трампом из-за законопроекта о расходах, который президент подписал в качестве закона. В субботу бывший советник Трампа объявил в эфире соцсети X, что он создал так называемую партию «Америка».
«Одним из способов добиться этого было бы сосредоточить внимание всего на 2−3 местах в Сенате и 8−10 округах Палаты представителей, — написал Маск, который является самым богатым человеком в мире и курировал жестокие сокращения федерального бюджета после того, как в январе началось второе президентство Трампа. — Учитывая минимальные законодательные возможности, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они будут соответствовать истинной воле народа».
Маск не уточнил, на какие места он, возможно, претендует, отмечает The Guardian.
В другом посте, опубликованном в пятницу, когда США отмечали 249-ю годовщину провозглашения независимости от Великобритании, Маск опубликовал опрос, в котором спрашивал своих подписчиков, должен ли он продвигать свою ранее заявленную идею о создании Американской партии для борьбы как с республиканцами, так и с демократами. По состоянию на утро субботы более чем в 65% из примерно 1,25 млн ответов было указано «да».
«День независимости — идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, однопартийной) системы!» Маск также написал в сопроводительном тексте к опросу, который он продвигал несколько раз в течение пятницы.
В субботу Маск написал на X: «Сегодня Американская партия создана для того, чтобы вернуть вам свободу».
Миллиардер также добавил: «С коэффициентом 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии».
В одном из ответов на заявление Маска, которое он перепостил, рядом со словом «однопартийность» была изображена двуглавая змея, а также логотипы Демократической и республиканской партий. «Покончите с однопартийностью», — говорилось в комментарии. Маск также предположил, что его партия будет баллотироваться на промежуточных выборах 2026 года.
Новые политические партии не обязаны официально регистрироваться в Федеральной избирательной комиссии «до тех пор, пока они не соберут или не потратят деньги сверх определенных пороговых значений в связи с федеральными выборами».
Посты Маска в пятницу и субботу появились после того, как он потратил 277 миллионов долларов из своего состояния на поддержку победоносной президентской кампании Трампа в 2024 году. Президент-республиканец, как напоминает The Guardian, вознаградил Маска, назначив его руководителем неофициального «департамента эффективности правительства» (Doge), который резко и хаотично сократил различные государственные должности и программы, утверждая, что это сэкономило 190 миллиардов долларов.
Но действия Doge, возможно, также обошлись налогоплательщикам в 135 миллиардов долларов, согласно анализу беспартийной некоммерческой организации Partnership for Public Service, занимающейся изучением федеральной рабочей силы.
Маск покинул Doge в конце мая и совсем недавно был возмущен поддержкой Трампом бюджетного законопроекта, который увеличил бы долг США на 3,3 трлн долларов. Он пригрозил оказать финансовую поддержку каждому члену Конгресса, который поддержит законопроект Трампа о расходах, а также пообещал «сформировать Американскую партию», если он будет принят.
Палата представителей проголосовала 218 голосами против 214 за законопроект о расходах, и только два республиканца присоединились к каждому демократу в палате, безуспешно выступавшему против него. В Сенате вице-президент Джей Ди Вэнс вышел из тупика со счетом 50 на 50 в пользу законопроекта, который Трамп подписал в пятницу через несколько часов после того, как Маск опубликовал свой опрос, связанный с американской партией.
Результаты голосования по законопроекту Трампа о расходах продемонстрировали, насколько слабо победившая сторона в Конгрессе разбирается в некоторых наиболее спорных вопросах, отмечает The Guardian.
Трамп предупредил Маска — уроженца Южной Африки и натурализованного гражданина США с 2002 года — что прямое противодействие его программе дорого обойдется лично ему. Президент, который недавно проводил массовые депортации иммигрантов, публично обсуждал депортацию Маска из США, а также сокращение государственных контрактов для некоторых из его компаний. «Без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и отправиться в Южную Африку», — написал Трамп в своей собственной социальной сети Truth Social.
Президент также сказал группе репортеров во Флориде: «Возможно, нам придется натравить Doge на Илона. Doge — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона. Разве это не было бы ужасно?».