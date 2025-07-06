Путин присвоил имя Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты

Президент России Владимир Путин присвоил имя замглавы ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой российский военнослужащий когда-то командовал. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля. Данный указ уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.