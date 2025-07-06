Путин присвоил имя Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты

Президент России Владимир Путин присвоил имя замглавы ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой российский военнослужащий когда-то командовал. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля. Данный указ уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты», — написано в документе.
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой». Напомним, что военный погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.