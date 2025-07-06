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Путин присвоил имя Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты

Глава РФ наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой» посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин присвоил имя замглавы ВМФ РФ Михаила Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой российский военнослужащий когда-то командовал. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля. Данный указ уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты», — написано в документе.

Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова второй «Золотой Звездой». Напомним, что военный погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.