Трамп пригрозил ударить пошлинами по Европе

Дональд Трамп угрожает ввести 17%-ные пошлины на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Европы. ЕС заявляет, что «выступает за решение путем переговоров», но готов к потенциальной торговой войне с ответными пошлинами.
Как стало известно, Дональд Трамп пригрозил ввести 17-процентные пошлины на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Европы во время переговоров в Вашингтоне на этой неделе, пишет The Guardian.
Такие пошлины коснутся всего, от бельгийского шоколада до масла Kerrygold из Ирландии и оливкового масла из Италии, Испании и Франции, которые являются крупными поставщиками в США.
Как впервые сообщила Financial Times, источники подтвердили, что комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович получил предупреждение в четверг, когда он встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником.
Послы ЕС были проинформированы об этой угрозе в пятницу, отмечает The Guardian.
Евросоюз по-прежнему настроен оптимистично в отношении политического соглашения на высоком уровне, но угроза придает оттенок продолжающейся агрессивной переговорной позиции США, направленной на то, чтобы выжать из ЕС высокую цену, которую Трамп однажды назвал «более неприятной», чем Китай, когда дело дошло до торговли.
Трамп заявил, что напишет примерно в дюжину стран, чтобы сообщить им, что он введет постоянные тарифы в размере до 70% после 9 июля — крайнего срока, который он сам установил для более чем 60 стран от Японии до Лесото, чтобы достичь соглашения о тарифах. «Их стоимость будет варьироваться, возможно, от 60% или 70% до 10% и 20%, но они [письма] начнут рассылаться где-то завтра», — сказал он журналистам.
Торговый представитель ЕС Улоф Гилл заявил в пятницу вечером, что приоритетом ЕС по-прежнему остается «поддержка решения путем переговоров». Он добавил, что «в ходе последнего раунда переговоров, который состоялся на этой неделе, был достигнут прогресс в достижении принципиального соглашения», и переговоры продолжатся «по существу в выходные».
Но ЕС также ясно дал понять, что готов к потенциальной торговой войне с ответными тарифами на все, от бурбона до Boeing 747. В четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС стремится к заключению рамочного соглашения на высоком уровне, заявив, что будет слишком сложно заключить всеобъемлющее соглашение за имеющееся время.
ЕС также добивается немедленного снижения тарифов в ключевых секторах в рамках рамочной программы, включая автомобильную промышленность, которая вынуждена иметь дело с тарифами в размере 27,5%, по сравнению с 2,5% до того, как Трамп начал свою торговую агрессию. «То, к чему мы стремимся, — это принципиальное соглашение», — сказала фон дер Ляйен в Дании. «Это то, что сделала Великобритания».
90-дневная пауза в отношении «освободительных тарифов» Трампа заканчивается в среду для более чем 60 стран, в дополнение к ЕС, которому совсем недавно угрожали 50-процентным тарифом, напоминает The Guardian.