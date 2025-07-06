Трамп пригрозил ударить пошлинами по Европе

Трамп заявил, что напишет примерно в дюжину стран, чтобы сообщить им, что он введет постоянные тарифы в размере до 70% после 9 июля — крайнего срока, который он сам установил для более чем 60 стран от Японии до Лесото, чтобы достичь соглашения о тарифах. «Их стоимость будет варьироваться, возможно, от 60% или 70% до 10% и 20%, но они [письма] начнут рассылаться где-то завтра», — сказал он журналистам.