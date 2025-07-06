Политолог Малинин: Бразилия не обеспечила Путину безопасность на саммите БРИКС

На саммите БРИКС Бразилия не обеспечила российскому президенту Владимиру Путину безопасности. Как заявил URA.ru политолог Алексей Малинин, страна просто не захотела идти на конфликт с Западом.
«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила», — подчеркнул спикер.
В пример он привел Монголию, власти которой в 2024 году публично заявили о том, что не будут исполнять ордер об аресте Путина, ранее выданный Международным уголовным судом (МУС).
Малинин также подчеркнул, что в любом мероприятии, где участвует лидер России, вопрос безопасности является приоритетным.
Как KP.RU писал ранее, в Бразилию на саммит БРИКС, который пройдет 6−7 июля, отправится глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава государства будет участвовать в основных мероприятиях саммита по видеосвязи.