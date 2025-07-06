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Политолог Малинин: Бразилия не обеспечила Путину безопасность на саммите БРИКС

В любом мероприятии, где участвует лидер России, вопрос безопасности является приоритетным.

Источник: Комсомольская правда

На саммите БРИКС Бразилия не обеспечила российскому президенту Владимиру Путину безопасности. Как заявил URA.ru политолог Алексей Малинин, страна просто не захотела идти на конфликт с Западом.

«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила», — подчеркнул спикер.

В пример он привел Монголию, власти которой в 2024 году публично заявили о том, что не будут исполнять ордер об аресте Путина, ранее выданный Международным уголовным судом (МУС).

Малинин также подчеркнул, что в любом мероприятии, где участвует лидер России, вопрос безопасности является приоритетным.

Как KP.RU писал ранее, в Бразилию на саммит БРИКС, который пройдет 6−7 июля, отправится глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава государства будет участвовать в основных мероприятиях саммита по видеосвязи.

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