Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

В среду Минобороны РФ сообщило о гибели замглавнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России Михаила Гудкова. Генерал-майор погиб в Курской области после огневого поражения противником передового командного пункта.

Прощание с погибшим, согласно информации РИА Новости, состоится в Москве, он будет похоронен в столице.

В 2023 году указом президента России Гудкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».