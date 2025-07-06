Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые появился на публике после войны

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые появляется на публике после войны с Израилем. Государственное телевидение показывает, как верховного лидера страны приветствуют в тегеранской мечети после того, как он несколько недель не появлялся на публике.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала недавней 12-дневной войны его страны с Израилем, приняв участие в религиозной церемонии в Тегеране, сообщают государственные СМИ.
Восьмидесятилетний лидер был показан в видеозаписи, транслировавшейся государственным телевидением, где он приветствовал людей в мечети в субботу, когда верующие отмечали годовщину мученической смерти имама Хусейна, важную дату для мусульман-шиитов.
Как пишет The Guardian, 86-летнего Хаменеи можно увидеть на сцене, одетого в черное, в то время как толпа перед ним, подняв кулаки, скандирует: «Кровь в наших жилах за нашего лидера!».
Государственное телевидение сообщило, что клип был снят в мечети Имама Хомейни в центре Тегерана, названной в честь основателя Исламской республики.
Али Хаменеи, находящийся у власти с 1989 года, выступил на прошлой неделе в заранее записанном видео, но не появлялся на публике с тех пор, как Израиль начал конфликт с серии внезапных авиаударов 13 июня, напоминает The Guardian. Его последнее публичное выступление состоялось за два дня до этого, когда он встретился с членами парламента.
Кампания бомбардировок Израиля последовала за продолжавшейся десятилетиями теневой войной с Ираном и была направлена на то, чтобы помешать ему создать ядерное оружие — стремление, которое Тегеран последовательно отрицал. По данным судебных органов, в результате авиаударов в Иране погибло более 900 человек, в то время как ответные иранские ракетные обстрелы израильских городов, по официальным данным, унесли жизни по меньшей мере 28 человек.
После того, как США атаковали три ядерных объекта в рамках ирано-израильской войны, Дональд Трамп заявил, что эти удары «уничтожили» ядерный потенциал Ирана.
Но на прошлой неделе глава ядерного агентства ООН заявил, что Иран может производить обогащенный уран «в течение нескольких месяцев». Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил американской телекомпании CBS News, что удары по трем иранским объектам явно нанесли серьезный, но «не тотальный» ущерб.
Гендиректор МАГАТЭ сказал: «Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет. Они [Иран] могут получить, вы знаете, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше, чем у Ирана есть для этого: промышленные и технологические мощности».
Его мнение нашло отражение в предварительной оценке разведки США, согласно которой взрывы отбросили ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад. В беседе с Reuters один из источников предположил, что программа может быть возобновлена через один-два месяца.