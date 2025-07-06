Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые появился на публике после войны

Гендиректор МАГАТЭ сказал: «Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет. Они [Иран] могут получить, вы знаете, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше, чем у Ирана есть для этого: промышленные и технологические мощности».