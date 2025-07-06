«Очень неприятно»: либералы набросились на главу Пентагона из-за прекращения поставок вооружений Украине

Сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке приостановил согласованную поставку американской военной помощи Украине из-за опасений, что собственные запасы оружия в США слишком малы.
Партия зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов должна была быть отправлена на Украину для оказания помощи в военном противостоянии Киева с Россией. Помощь была обещана США во время правления администрации Джо Байдена в прошлом году, напоминает The Guardian.
Но Пентагон приостановил поставку, а канал NBC сообщил, что решение об этом было принято исключительно Хегсетом, главой министерства обороны при администрации Дональда Трампа и бывшим ведущим программы Fox News weekend, на которого ранее оказывалось давление из-за того, что он поделился планами военного удара в двух групповых чатах в приложении для обмена сообщениями Signal, в один из которых случайно попал журналист.
По данным NBC, Хегсет уже трижды приостанавливал военные поставки США на Украину, причем последнее вмешательство было мотивировано опасениями, что собственные запасы оружия в США на исходе.
Когда в четверг репортер спросил президента США о приостановке поставок на Украину, он заявил, что это было необходимо, потому что «Байден опустошил всю нашу страну, раздав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для себя».
Представитель Белого дома заявил на прошлой неделе, что решение «было принято, чтобы интересы Америки были поставлены на первое место после анализа [Министерством обороны] военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру. Мощь вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран».
«Этот обзор возможностей, — заявил журналистам в среду представитель Пентагона Шон Парнелл, — проводится для того, чтобы убедиться, что военная помощь США соответствует нашим оборонным приоритетам».
«Мы рассматриваем это как разумный, прагматичный шаг к созданию основы для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда», — добавил Парнелл. Он также, по-видимому, подтвердил, что в настоящее время у вооруженных сил США нет недостатка в вооружении. «Пусть все знают, что у наших военных есть все необходимое для выполнения любой миссии в любом месте, в любое время, по всему миру», — сказал он.
Это решение удивило либеральных членов Конгресса, а также Украину и европейских сателлитов США. Демократы заявили, что якобы нет никаких доказательств того, что американские запасы оружия сокращаются.
«С точки зрения запасов, мы не находимся на более низком уровне, чем за три с половиной года конфликта на Украине», — заявил NBC Адам Смит, демократ и высокопоставленный член комитета Палаты представителей по вооруженным силам. Смит сказал, что его сотрудники «видели цифры» по поставкам оружия и что нет никаких оснований для приостановления помощи Киеву.
Среди задержанного вооружения — десятки ракет-перехватчиков Patriot, а также гаубицы и другие ракетные системы, пишет The Guardian. Задержка с получением американской помощи для отражения российских ударов является «болезненной», заявил на прошлой неделе высокопоставленный украинский законодатель. «Это решение, безусловно, очень неприятно для нас», — сказал Федор Вениславский, член комитета по обороне украинского парламента, сообщает Reuters.