«Очень неприятно»: либералы набросились на главу Пентагона из-за прекращения поставок вооружений Украине

«Мы рассматриваем это как разумный, прагматичный шаг к созданию основы для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда», — добавил Парнелл. Он также, по-видимому, подтвердил, что в настоящее время у вооруженных сил США нет недостатка в вооружении. «Пусть все знают, что у наших военных есть все необходимое для выполнения любой миссии в любом месте, в любое время, по всему миру», — сказал он.