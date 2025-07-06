Лукашенко обратился к Назарбаеву, сказав о его бесценном складе и заслугах

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 6 июля, поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем и сказал о его бесценном складе и заслугах. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на бесценном вкладе Назарбаева в становление государственности, в формирование социально-экономического фундамента Казахстана и продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве.
Президент Беларуси подчеркнул, что с большой теплотой вспоминает встречи с первым президентом Казахстана и выражает ему признательность за усилия, касающиеся укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана.
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что курс двух стран, связанный с углублением сотрудничества и стратегического партнерства, и далее сохранит свою положительную динамику, а его результатами окажутся новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций.
— Пусть Ваши мудрость и опыт продолжают вдохновлять окружающих, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, без чего «нет истории, нет государственности, нет народа».
Тем временем Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе.
А еще Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.