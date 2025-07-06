Лукашенко обратился к Назарбаеву, сказав о его бесценном складе и заслугах

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что курс двух стран, связанный с углублением сотрудничества и стратегического партнерства, и далее сохранит свою положительную динамику, а его результатами окажутся новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций.