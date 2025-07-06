Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к Назарбаеву, сказав о его бесценном складе и заслугах

Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 6 июля, поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем и сказал о его бесценном складе и заслугах. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на бесценном вкладе Назарбаева в становление государственности, в формирование социально-экономического фундамента Казахстана и продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве.

Президент Беларуси подчеркнул, что с большой теплотой вспоминает встречи с первым президентом Казахстана и выражает ему признательность за усилия, касающиеся укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что курс двух стран, связанный с углублением сотрудничества и стратегического партнерства, и далее сохранит свою положительную динамику, а его результатами окажутся новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций.

— Пусть Ваши мудрость и опыт продолжают вдохновлять окружающих, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, без чего «нет истории, нет государственности, нет народа».

Тем временем Лукашенко сказал белорусам о негативе и потребности в отдыхе.

А еще Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше