Захарова объявила о вызове шведского посла в связи с нападением на российское торгпредство

«Будет вызван посол», — заявила Захарова в ответ на вопрос РИА «Новости».
Дипмиссия РФ потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех случаев атак с использованием дронов против российских дипломатических объектов. В посольстве подчёркивают необходимость принятия эффективных мер защиты.
Накануне стало известно, что беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства. В дипмиссии отметили, что подобные инциденты продолжаются более года, при этом предыдущая атака произошла 17 июня, когда дрон сбросил краску перед центральным входом.