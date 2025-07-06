Захарова объявила о вызове шведского посла в связи с нападением на российское торгпредство

Накануне стало известно, что беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства. В дипмиссии отметили, что подобные инциденты продолжаются более года, при этом предыдущая атака произошла 17 июня, когда дрон сбросил краску перед центральным входом.