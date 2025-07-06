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Захарова объявила о вызове шведского посла в связи с нападением на российское торгпредство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Швеции будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с новым нападением на торговое представительство РФ в Стокгольме.

Источник: Life.ru

«Будет вызван посол», — заявила Захарова в ответ на вопрос РИА «Новости».

Дипмиссия РФ потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех случаев атак с использованием дронов против российских дипломатических объектов. В посольстве подчёркивают необходимость принятия эффективных мер защиты.

Накануне стало известно, что беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства. В дипмиссии отметили, что подобные инциденты продолжаются более года, при этом предыдущая атака произошла 17 июня, когда дрон сбросил краску перед центральным входом.

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