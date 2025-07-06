Отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС взбудоражило западных аналитиков

Патриота отрицает, что новая многополярность — мир, в котором формируется множество различных кооперативных альянсов, — по своей сути нестабильна, утверждая, что именно односторонность была более разрушительной силой. «Существует сильная поддержка сохранения многосторонности, но это не значит, что мы должны сохранять ее в нынешнем виде», — сказал он. «Бразилия утверждает, что нам не следует ждать еще одной мировой войны или чего-либо подобного характера или масштаба, чтобы начать реформы. Если сейчас не будет решительного движения в направлении реформ, мы рискуем достичь переломного момента».