Отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС взбудоражило западных аналитиков

Лидеры России и Китая не поехали на саммит БРИКС, который начинается в Бразилии с воскресенья, что западные аналитики поспешили объявить чуть ли не признаком того, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую ценность для двух стран-основателей.
Лидер Китая Си Цзиньпин посещал саммиты БРИКС на протяжении последних 12 лет. Официальной причины для отправки премьер-министра Ли Цяна, кроме конфликтов в расписании, не называлось, пишет The Guardian.
Что касается президента России Владимира Путина, то не стоит забывать про ордер на арест так называемого Международного уголовного суда. И, возможно, он решил не ехать в Рио, чтобы не ставить в неловкое положение организаторов саммита, которые подписали статут МУС, предполагают зарубежные наблюдатели.
Монголия вступила в ожесточенный юридический спор с Международным судом после того, как не выполнила предписание МУС во время визита Путина в прошлом году, напоминает The Guardian. Путин отказался от своих планов принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке в 2023 году после того, как президент Сирил Рамафоса не смог предоставить никаких гарантий в соответствии с ордером МУС.
БРИКС, который часто называют альтернативой G7 для развивающихся стран, в последнее время претерпел стремительное расширение, но в процессе этого утратил свою согласованность как организация, предлагающая идеологическую альтернативу западному капитализму, представленному G7, утверждает The Guardian. Ее основателями были Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но в прошлом году группа расширилась, включив Индонезию, Иран, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты — страны, находящиеся на разных стадиях экономического развития и с разной степенью враждебности по отношению к Западу.
Бразилия заявила, что объединение БРИКС — это лишь один из признаков зарождающегося нового мирового порядка. Выступая недавно в Институте зарубежного развития, бывший министр иностранных дел Бразилии и нынешний посол в Лондоне Антонио Патриота заявил, что внешняя политика Дональда Трампа «Америка превыше всего» приведет к изменению мирового порядка в сторону от США как сверхдержавы и к многополярному миру с более равномерным распределением власти.
«США своей политикой, в том числе в отношении тарифов и суверенитета, различными способами ускоряют переход к многополярности», — сказал Патриота. Он добавил, что, вероятно, возникнут новые альянсы, которые бросят вызов нынешнему распределению власти: «Сегодня трудно утверждать, что Европа разделяет политику США, например, в области торговли, безопасности или поддержания демократии. Так что там, где раньше был один уникальный западный полюс, теперь, возможно, их два».
Бразилия, развивающаяся дипломатическая держава на глобальном юге, может извлечь выгоду из отсутствия лидеров России и Китая в эти выходные, поскольку она хочет использовать саммит для продвижения темы инклюзивной реформы глобального управления, прогнозирует The Guardian.
У организаторов есть ряд конкретных предложений: переход на экологически чистую энергетику, сотрудничество в области вакцин и распространение режима наибольшего благоприятствования на все страны Всемирной торговой организации.
Патриота отрицает, что новая многополярность — мир, в котором формируется множество различных кооперативных альянсов, — по своей сути нестабильна, утверждая, что именно односторонность была более разрушительной силой. «Существует сильная поддержка сохранения многосторонности, но это не значит, что мы должны сохранять ее в нынешнем виде», — сказал он. «Бразилия утверждает, что нам не следует ждать еще одной мировой войны или чего-либо подобного характера или масштаба, чтобы начать реформы. Если сейчас не будет решительного движения в направлении реформ, мы рискуем достичь переломного момента».
Но эксперт по Латинской Америке доктор Кристофер Сабатини считает, что Бразилии будет трудно навязать свою повестку дня странам БРИКС. «БРИКС был громоздкой группой до того, как она вступила в нее, даже несмотря на то, что заявленные цели альянса стран с формирующейся экономикой изначально были похвальными и давно назревшими», — написал он недавно.
«Хотя расширение Совета безопасности ООН когда-то было заявленной целью, Китай, скорее всего, всегда блокировал вступление Индии в этот орган. Обязательства Бразилии по сокращению выбросов углекислого газа также, вероятно, вступят в противоречие с экономическими интересами Саудовской Аравии, России и ОАЭ, основанными на нефти и газе (хотя Бразилия удвоила добычу и экспорт нефти, несмотря на свою публичную риторику по поводу изменения климата).» Индия также выступает против идеи создания валюты БРИКС в качестве альтернативы доллару.
Тем не менее, решение Си Цзиньпина остаться в стороне вызывает недоумение, учитывая, что отказ США от своей роли глобального лидера предоставил Китаю прекрасную возможность взять инициативу в свои руки.
Эксперт доктор Самир Пури задался вопросом, происходит ли переход к новой системе многосторонних отношений. «Похоже, что конец одного международного порядка не обязательно влечет за собой внезапное установление другого», — сказал он. «Вакуум, образовавшийся в результате внезапного отхода США от многосторонности и глобального управления, не будет автоматически заполнен другими».