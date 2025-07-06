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Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане

АСТАНА, 6 июл — РИА Новости. Сотрудничество между Астаной и Москвой будет расширяться, отметил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в своём поздравлении акиму (мэру) главного города республики Женису Касымбеку по случаю Дня столицы.

Источник: © РИА Новости

«Убеждён, что многоплановое сотрудничество между Астаной и Москвой, а также другими российскими регионами будет и впредь расширяться, содействуя укреплению казахстанско-российской дружбы, союзнических отношений и интеграционных связей», — приводит слова Бородавкина пресс-служба российского посольства.

Посол России также добавил, что Астана — это не только административный и политический центр, но и важный узел евразийской интеграции, где евразийские государства сопрягают свои усилия для достижения целей устойчивого развития, обеспечения региональной безопасности и стимулирования технологического прогресса, город впечатляет своими темпами роста, архитектурным обликом и атмосферой межкультурного диалога.