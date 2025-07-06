Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане

Посол России также добавил, что Астана — это не только административный и политический центр, но и важный узел евразийской интеграции, где евразийские государства сопрягают свои усилия для достижения целей устойчивого развития, обеспечения региональной безопасности и стимулирования технологического прогресса, город впечатляет своими темпами роста, архитектурным обликом и атмосферой межкультурного диалога.