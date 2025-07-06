«Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник “передал информацию о неисправности властям в пользу Украины” и что “этот инцидент не был включен в расследование. Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы”», — считает издание.