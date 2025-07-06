В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. В субботу газета обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.
«Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-украинской АЭС, вызванный “нарушением условий эксплуатации”. Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?», — пишет издание.
Офицер, указанный в документе от 2024 марта, полковник Андрей Михайлович Семенюк, возглавляет Южно-украинское отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области.
«Согласно официальной переписке, полковник Семенюк не позволил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщить о технической неисправности на Южно-украинской атомной электростанции (ЮУАЭС)», — отмечает газета.
Самая поразительная деталь в документе касается «энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием» на Южно-украинской АЭС, отмечает Aydınlık.
«Это утверждение позволяет предположить, что неисправность могла произойти в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, или в связанных с ним критических системах безопасности. В переписке четко указано, что неисправность была вызвана “нарушением условий эксплуатации”. Однако благодаря сокрытию СБУ этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ», — уточнила газета.
«Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник “передал информацию о неисправности властям в пользу Украины” и что “этот инцидент не был включен в расследование. Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы”», — считает издание.