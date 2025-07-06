Начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси оценил подготовку ракетчиков

Военные Беларуси провели занятие на полигоне в РФ, кульминацией стал пуск из РСЗО «Полонез». Чехов отметил, что боевой пуск для ракетчика — важное событие, которое придает уверенности в своих силах.
Работа наших расчетов в ходе этого контрольного занятия показывает, что они имеют очень хороший уровень подготовки.
Отдельно начальник ракетных войск и артиллерии остановился на комплексе «Полонез». По его словам, реактивная система залпового огня занимает свою нишу в линейке средств огневого поражения.
Мы, имея этот комплекс, можем принимать объекты на дальностях от 50 до 300 километров. Вы знаете, у нас есть «Искандер» — до 500 километров. Чуть ниже — это «Точка», это «Смерч». Все дальности, которые нам нужны, мы закрываем.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», разработанная в Беларуси, способна выпустить восемь ракет по восьми различным целям в течение минуты на дальность до 300 километров. При этом ракета должна «лечь» в мишень с максимальным отклонением в 30 метров. Хотя, как показали практические стрельбы на полигоне, белорусские ракетчики способны делать снайперские попадания ровно в цель.