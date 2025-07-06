Начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси оценил подготовку ракетчиков

Мы, имея этот комплекс, можем принимать объекты на дальностях от 50 до 300 километров. Вы знаете, у нас есть «Искандер» — до 500 километров. Чуть ниже — это «Точка», это «Смерч». Все дальности, которые нам нужны, мы закрываем.