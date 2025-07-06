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Слюсарь поздравил работников морского и речного флота с праздником

Ростовская область, 6 июля 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил работников морского и речного флота Ростовской области с профессиональным праздником.

Источник: Don24.ru

«Дон, Северский Донец, Маныч, Таганрогский залив. Это не просто географические названия. Это “кровеносная система” нашей экономики, ее жизненная сила. Эти водные пути — сама природа, история и неотъемлемая часть культурного кода Дона», — говорится в поздравлении.

По словам врио губернатора, труд работников флота всегда был залогом успеха донского региона, а ответственность, выдержка и самоотдача людей этой профессии укрепляли торговый и транспортный потенциал, развивая деловые связи, запуская логистические маршруты; следовательно — экономика и транспортная система набирают силы.

Хочу выразить особые слова благодарности ветеранам водного транспорта. Вы передаете молодому поколению знания и уважение к профессии, в которой важны не только опыт, но и внутренний стержень, выдержка, характер.

отметил Юрий Слюсарь

Глава региона пожелал морякам и речникам попутного ветра и семь футов под килем.