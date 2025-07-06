Слюсарь поздравил работников морского и речного флота с праздником

«Дон, Северский Донец, Маныч, Таганрогский залив. Это не просто географические названия. Это “кровеносная система” нашей экономики, ее жизненная сила. Эти водные пути — сама природа, история и неотъемлемая часть культурного кода Дона», — говорится в поздравлении.