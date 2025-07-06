Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:
- тему мира и безопасности;
- вопрос реформы глобального управления;
- перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
- наиболее острые вопросы международной повестки.
По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.
Об организации
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.