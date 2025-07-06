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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6—7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.

Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.

Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:

  • тему мира и безопасности;
  • вопрос реформы глобального управления;
  • перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
  • наиболее острые вопросы международной повестки.

По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.

Об организации

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.

В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

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