Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон

«Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — рассказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.