Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон

«Ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — рассказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
Диалог Путина и Макрона
Во вторник политики провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля:
- президенты обсудили ситуацию вокруг Украины;
- Путин напомнил, что конфликт — прямое следствие политики Запада;
- Россия подтверждает принципиальные подходы к возможным договоренностям по урегулированию;
- они должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии;
- главы государств также поговорили о конфликте Ирана и Израиля и ударах ВС США по ядерным объектам Исламской Республики;
- Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения;
- они подчеркнули важность уважения права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ;
- лидеры высказались за урегулирования кризиса вокруг иранской программы политико-дипломатическим путем;
- они договорились продолжить контакты для согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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