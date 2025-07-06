Секта имени ПАС: «Оскар» для своих фанатиков — в Молдове правящая партия наградила агрессивного активиста, который унижал русскоязычных

Почти как «Оскар», только без стыда и хоть какого-то здравого смысла, пишет ТГ-канал «Первый в Молдове».
Выступили партийные зомби И «жёлтые адепты». Особый позор — награда для активиста Андони, большого специалиста по унижениям и оскорблениям русскоязычных, который «желал всем заболеть раком».
Силовики поначалу попытались завести дело за «подстрекательство» и «дискриминацию», но пожурили с минимальным штрафом, а на партийной сходке обнялись, простили и даже наградили.
В Молдове не стыдно быть подонком, если ты агитируешь за тех, кого надо.