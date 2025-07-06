Иркутскую область посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Губернатор пояснил, что раньше в деревне ФАП располагался в небольшом деревянном здании, построенном в 1980-х годах. Однако с тех пор население существенно увеличилось. Новая амбулатория больше по площади, соответствует современным требованиям и полностью укомплектована специалистами. А еще рядом с ней в этом году появится женская консультация. Средства на возведение модульного здания выделены по регпроекту «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».