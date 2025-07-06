Иркутскую область посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко побывал в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с главой региона Игорем Кобзевым, руководителем областного минздрава Андреем Модестовым он посетил целый ряд медучреждений. Так, побывала делегация в деревне Грановщина Иркутского района. Там весной 2024 года начала работать новая врачебная амбулатория, расположившаяся в модульном здании, возведенном по региональному проекту «Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение».
Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену и в ней есть все необходимое для оказания первичной медпомощи. Ведут прием терапевты и педиатры, стоматолог, гинеколог, есть процедурные кабинеты. Здание оснащено дизель-генератором и автономным отоплением, так что ему не страшны отключения электроэнергии.
— Население Иркутского района стремительно растет, — отметил Игорь Кобзев. — Сейчас в Грановщине проживает почти 10 тысяч человек, из них более четырех тысяч — дети.
Губернатор пояснил, что раньше в деревне ФАП располагался в небольшом деревянном здании, построенном в 1980-х годах. Однако с тех пор население существенно увеличилось. Новая амбулатория больше по площади, соответствует современным требованиям и полностью укомплектована специалистами. А еще рядом с ней в этом году появится женская консультация. Средства на возведение модульного здания выделены по регпроекту «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».