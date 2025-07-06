Песков указал на разные интонации в телефонном разговоре Путина и Макрона

«Были разные интонации, это рабочий процесс. Но еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что детали недавних переговоров двух лидеров до сих пор «никто не слил», хотя такой «печальный опыт» с французской стороны был.
Путин и Макрон провели телефонный разговор 1 июля. Во время беседы главы государств отметили, что Москва и Париж несут особую ответственность за поддержание мира на Ближнем Востоке. Кроме того, президенты обсудили украинский конфликт.