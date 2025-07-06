Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили

Глава нашего государства сердечно поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов.
Стороны с удовлетворением отметили современный уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.
Первый президент Казахстана сегодня, 6 июля, отмечает 85-летие.
Напомним, что Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия: с 1991 по 2019 год. Он первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза.