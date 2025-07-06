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Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили

ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Источник: Sputnik.uz

Глава нашего государства сердечно поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов.

говорится в сообщении

Стороны с удовлетворением отметили современный уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.

Первый президент Казахстана сегодня, 6 июля, отмечает 85-летие.

Напомним, что Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия: с 1991 по 2019 год. Он первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза.