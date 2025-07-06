В Москве проходит съезд молдавского оппозиционного блока «Победа»

На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока «Победа» Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.
Районный суд Кишинева назначил 5 августа датой, когда будет объявлен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передал ранее корреспондент РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок «Победа» заявил в пятницу, что надеется на снятие всех обвинений с главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».