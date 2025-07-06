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Блок «Победа» начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок «Победа» начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор.

Источник: Sputnik

«Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова», — сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока «Победа», который проходит в Москве.