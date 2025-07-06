«Партия PAS (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) превратила Молдову просто в площадку, полигон испытаний для Запада. Ни для кого не секрет, что Майя Санду является западным наемником, ну просто наемным менеджером, которую наняли под зарплату для уничтожения Молдовы», — сказал Шор на съезде блока «Победа» в Москве.
Он добавил, что PAS забрала у людей право выбора. За последние годы в Молдавии не было ни одной честной предвыборной кампании и ни одних честных выборов, политиков снимают с выборов, не допускают до них, заводят уголовные дела, заявил оппозиционер.
По словам Шора, уголовных дел против представителей блока «Победа» в Молдавии заведено уже больше, чем всех остальных уголовных дел в стране, вместе взятых.
«Сегодня Запад пытается, очевидно, втянуть Молдову в войну не своими руками, как они это любят, как это сделали с Украиной. Запад не готов проливать кровь своих людей, но при этом абсолютно готов проливать кровь, как они выражаются, “людей, живущих в третьих странах”, — заключил Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».