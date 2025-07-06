Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

«Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей», — отметил президент в ходе своего выступления на форуме «Всё для Победы», говоря о погибшем Гудкове.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, «который не представлял себя нигде, кроме флота».