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Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России, генерал-майора Михаила Гудкова.

Источник: РИА "Новости"

«Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей», — отметил президент в ходе своего выступления на форуме «Всё для Победы», говоря о погибшем Гудкове.

В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, «который не представлял себя нигде, кроме флота».