Глава Дагестана призвал не дать «вбить клин» в отношения с Азербайджаном

Тела погибших были доставлены в Азербайджан. Генпрокуратура страны, ссылаясь на медицинскую экспертизу, сообщила, что они умерли от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. Ведомство завело уголовное дело по статьям об умышленном убийстве двух и более человек группой лиц с особой жестокостью, превышении должностных полномочий и применении пыток. На этом фоне силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, нескольких сотрудников арестовали по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Помимо этого, власти объявили о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На кадрах из зала суда было видно, что на лицах у мужчин синяки и кровоподтеки.