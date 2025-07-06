«Это то, чем должны заниматься сегодня руководители Молдовы, но они этим не занимаются, они просто угодничают перед западными хозяевами… Сегодняшние руководители Молдовы надёжно, к великому сожалению, ввергли страну, ее народ в экономический, энергетический, демографический кризис. Преодоление этого кризиса мы не можем оставлять своим детям и внукам, эта ответственность лежит на современных политиках Молдовы», — подчеркнул Слуцкий.