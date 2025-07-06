Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Он (Шор — ред.) обязательно выиграет… Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы… это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии», — сказал он в ходе съезда молдавского политического блока «Победа» в Москве.
Слуцкий назвал съезд историческим, с него, по словам депутата, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдавии.
Он добавил, что недавно они с Шором говорили о поставках газа, сельхозпродукции в Молдавию.
«Это то, чем должны заниматься сегодня руководители Молдовы, но они этим не занимаются, они просто угодничают перед западными хозяевами… Сегодняшние руководители Молдовы надёжно, к великому сожалению, ввергли страну, ее народ в экономический, энергетический, демографический кризис. Преодоление этого кризиса мы не можем оставлять своим детям и внукам, эта ответственность лежит на современных политиках Молдовы», — подчеркнул Слуцкий.
По мнению парламентария, сегодня блок «Победа» формируется как один из наиболее консолидированных политических блоков далеко за пределами Молдавии.