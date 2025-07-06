Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий поддержал Шора на предстоящих парламентских выборах в Молдавии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обязательно выиграет на выборах в Молдавии, считает глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

«Он (Шор — ред.) обязательно выиграет… Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы… это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии», — сказал он в ходе съезда молдавского политического блока «Победа» в Москве.

Слуцкий назвал съезд историческим, с него, по словам депутата, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдавии.

Он добавил, что недавно они с Шором говорили о поставках газа, сельхозпродукции в Молдавию.

«Это то, чем должны заниматься сегодня руководители Молдовы, но они этим не занимаются, они просто угодничают перед западными хозяевами… Сегодняшние руководители Молдовы надёжно, к великому сожалению, ввергли страну, ее народ в экономический, энергетический, демографический кризис. Преодоление этого кризиса мы не можем оставлять своим детям и внукам, эта ответственность лежит на современных политиках Молдовы», — подчеркнул Слуцкий.

По мнению парламентария, сегодня блок «Победа» формируется как один из наиболее консолидированных политических блоков далеко за пределами Молдавии.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше