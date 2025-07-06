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Евгения Гуцул возглавит избирательный список блока «Победа»

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул возглавит избирательный список оппозиционного блока «Победа» на выборах в парламент Молдовы 28 сентября. Об этом заявил глава политформирования Илан Шор на съезде, прошедшем в Москве.

Источник: Sputnik.md

В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей,.. но я сегодня считаю, что одна наша коллега — Евгения Гуцул, молодая девчонка, но с позицией… с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока «Победа».

сказал Шор, выступая на съезде блока

Съезд блока «Победа» прошел за пределами Молдовы из-за того, что власти республики занимаются преследованиями за убеждения. Об этом заявила лидер входящей в блок партии «Возрождение» Наталья Параска.

Я нахожусь на съезде блока «Победа». Мы проводим его за пределами страны, потому что в Молдове сегодня преследуют за убеждения. Но голос народа невозможно заглушить. Я здесь, потому что верю: Молдова заслуживает перемен.

написала в своем Telegram-канале Параска

На съезде кроме глав партий, входящих в блок выступил также глава российской партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в своей речи поддержал главу политформирования Илана Шора.

Он (Шор — Ред.) обязательно выиграет… Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы… это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии.

сказал Слуцкий

Российский депутат назвал данный съезд историческим, с него, по мнению лидера ЛДПР, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдове.

Ранее прокуроры потребовали приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы с запретом ей занимать ответственные должности в течение пяти лет, для ее соратницы Светланы Попан запросили восемь лет тюрьмы.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы в апреле 2024 года передала в суд дела против Гуцул о якобы имевших место нарушениях финансирования запрещенной в республике партии «Шор».

Проведение парламентских выборов в Молдове запланировано на 28 сентября.

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