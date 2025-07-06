Евгения Гуцул возглавит избирательный список блока «Победа»

В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей,.. но я сегодня считаю, что одна наша коллега — Евгения Гуцул, молодая девчонка, но с позицией… с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока «Победа».