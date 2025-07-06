Евгения Гуцул возглавит избирательный список блока «Победа»

В нашей команде есть много сильных, мощных лидеров и руководителей,.. но я сегодня считаю, что одна наша коллега — Евгения Гуцул, молодая девчонка, но с позицией… с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока «Победа».
Съезд блока «Победа» прошел за пределами Молдовы из-за того, что власти республики занимаются преследованиями за убеждения. Об этом заявила лидер входящей в блок партии «Возрождение» Наталья Параска.
Я нахожусь на съезде блока «Победа». Мы проводим его за пределами страны, потому что в Молдове сегодня преследуют за убеждения. Но голос народа невозможно заглушить. Я здесь, потому что верю: Молдова заслуживает перемен.
На съезде кроме глав партий, входящих в блок выступил также глава российской партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в своей речи поддержал главу политформирования Илана Шора.
Он (Шор — Ред.) обязательно выиграет… Сегодня перед Молдовой стоят конкретные вопросы… это сегодня та правда, которую так хочет народ Молдавии.
Российский депутат назвал данный съезд историческим, с него, по мнению лидера ЛДПР, начинается движение к победе блока на осенних парламентских выборах в Молдове.
Ранее прокуроры потребовали приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы с запретом ей занимать ответственные должности в течение пяти лет, для ее соратницы Светланы Попан запросили восемь лет тюрьмы.
Антикоррупционная прокуратура Молдовы в апреле 2024 года передала в суд дела против Гуцул о якобы имевших место нарушениях финансирования запрещенной в республике партии «Шор».
Проведение парламентских выборов в Молдове запланировано на 28 сентября.