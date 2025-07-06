В ПМР предрекли разрыв отношений Молдавии и России после саммита ЕС

Президент Молдавии Майя Санду на саммите заявила, что хотела бы видеть «реинтеграцию и интеграцию» берегов Днестра свершившимися, но назвала присутствие российской армии препятствием для этого.
«Через два дня после саммита ЕС — Молдова, прошедшего 4 июля, стало ясно, что мероприятие, с помощью которого Майя Санду пыталась укрепить позиции своей партии “Действие и солидарность” перед парламентскими выборами 28 сентября, будет использовано для будущего разрыва с Россией», — сказал Сафонов.
По его мнению, теперь очевидно, что Санду будет тянуть с вручением верительных грамот российским послом Олегом Озеровым, чтобы иметь повод выслать его и еще больше обострить отношения Молдавии и РФ.
«Если не обострить их (отношения — ред.), будет трудно придумать повод для втягивания Кишинева в открытое противостояние с Кремлем. А пониженные дипломатические отношения с РФ дают для этого больше оснований», — отметил эксперт.
Он напомнил, что на саммите Санду заявила о необходимости быть готовым к другому сценарию, поскольку Россия якобы «не хочет видеть Молдову частью европейской семьи» и не хочет, чтобы республика укрепляла свою демократию и суверенитет.
«Это выглядит как прямой анонс некой будущей провокации кишиневской власти. Что за сценарий она имеет в виду? Нападение на ПМР? Разгром и репрессии против внутримолдавской оппозиции на случай, если правящая клика проиграет выборы 28 сентября? Что-то еще?», — задался вопросом приднестровский депутат.
Он полагает, что с учетом недавних западных саммитов, где США потребовали от стран ЕС тратить на военные нужды 5% от ВВП, напряженность неизбежно вырастет.
«А раз уж замгенсека НАТО Радмила Шекеринская попросила и Молдову тратить те же пять процентов — значит, подготовка конфронтации Молдова — Россия первоначально пойдет на политико-дипломатическом поприще», — подчеркнул Сафонов.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.