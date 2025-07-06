Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев

«Мы со своей стороны к этому абсолютно готовы… И мы готовы поддерживать вашу страну, ваших граждан там, где это будет востребовано, там, где это будет уместно. Я абсолютно убежден в том, что нормализация наших отношений будет взаимовыгодной. И эти отношения будут выстраиваться на принципах абсолютного равенства, как они выстраиваются в отношениях России со всеми нашими другими ключевыми партнёрами», — сказал Косачев.