Путин на саммите БРИКС: смена экономического уклада, расчеты в нацвалютах

- Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом.
- У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения.
- На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП достигает $77 трлн. БРИКС существенно превосходит G7 по экономике.
- Доля применения рубля и нацвалют в расчетах с государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.
- Однополярная система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сейчас модель «либеральной глобализации» изживает себя.
- Страны БРИКС представляют разные модели развития, но выступают за равенство.
- Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах.
- Актуальная задача — увеличение встречных капиталовложений через механизмы БРИКС, в первую очередь Новый банк развития.
- В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также программы спортивного сотрудничества.
- Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы.
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