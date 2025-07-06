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Захарова показала номер кортежа России на БРИКС с фразой «Мы — Лавров!»

На саммите БРИКС в Бразилии российская делегация использует автономера автомобилей с необычной надписью, их показала представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

На номере написано: «Саммит БРИКС, номер Рио-де-Жанейро» на португальском (официальный язык Бразилии), а затем на русском «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

XVII саммит БРИКС будет проходить 6—7 июля. Президент Владимир Путин участвует в нем по видеосвязи: около 18:00 началось его выступление на пленарном заседании на тему «Мир и безопасность и реформа глобального управления».

Не будет на саммите и китайского лидера Си Цзиньпина. Его, как и Путина, заменит глава МИДа — Ли Цян. На таком же уровне представлены и несколько других государств, в том числе Иран.

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