Захарова показала номер кортежа России на БРИКС с фразой «Мы — Лавров!»

На номере написано: «Саммит БРИКС, номер Рио-де-Жанейро» на португальском (официальный язык Бразилии), а затем на русском «Мы — Россия! Мы — Лавров!».
XVII саммит БРИКС будет проходить
Не будет на саммите и китайского лидера Си Цзиньпина. Его, как и Путина, заменит глава МИДа — Ли Цян. На таком же уровне представлены и несколько других государств, в том числе Иран.
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