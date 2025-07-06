Путин заявил, что списанные авто госведомств послали на фронт по просьбе военных

Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы», где сообщил о сборе 54,5 млрд рублей на нужды СВО. Президент также рассказал, что военное командование попросило передать на фронт списанные автомобили государственных ведомств. Кроме того, глава государства заверил, что Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».