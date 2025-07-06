Лавров сфотографировался с главами делегаций на саммите БРИКС в Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствовал на официальной церемонии фотографирования руководителей делегаций стран-участниц саммита БРИКС в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро 6−7 июля.
Во время съёмки по левую руку от Лаврова находился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Центральное место на фото занял президент Бразилии Луис Инácиу Лула да Силва, который является председателем БРИКС в 2025 году.
17 встреча на высшем уровне государств БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6−7 июля.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту.
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