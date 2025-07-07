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Самара и Гудаута становятся экономическими партнерами

Глава Самары продолжает заключение соглашений в рамках официального визита в Абхазию.

Источник: администрация Самары

Самара начнет сотрудничать с городом Абхазии Гудаута в международных и внешнеэкономических связях. Соглашение подписали 4 июля мэр Самары Иван Носков и глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.

«Это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Мы становимся важными экономическими партнерами. Нас ждет совместная работа по самым разным направлениям», — сказал Носков.

Соглашение подразумевает взаимодействие двух городов в сфере развития туризма, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах. Стороны рассматривают возможность проведения разных мероприятий, организации совместных театральных постановок и др.

Напомним, ранее глава Самары подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Гудаутского района Абхазии. Носков находится в Республике с официальным визитом.