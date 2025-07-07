Самара и Гудаута становятся экономическими партнерами

Самара начнет сотрудничать с городом Абхазии Гудаута в международных и внешнеэкономических связях. Соглашение подписали 4 июля мэр Самары Иван Носков и глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.
«Это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Мы становимся важными экономическими партнерами. Нас ждет совместная работа по самым разным направлениям», — сказал Носков.
Соглашение подразумевает взаимодействие двух городов в сфере развития туризма, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах. Стороны рассматривают возможность проведения разных мероприятий, организации совместных театральных постановок и др.
Напомним, ранее глава Самары подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Гудаутского района Абхазии. Носков находится в Республике с официальным визитом.