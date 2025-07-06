Он негативно отреагировал на видео, где 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену выдали награду «Будущее Украины» за сбор средств на покупку рюкзаков для детей из Незалежной. Во время встречи с Зеленским ребёнок выглядел растеряно.
«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — гневно отреагировал Кошкович на происходящее.
Ранее Life.ru сообщал, что подполковник армии США резко осудил подход Зеленского к разрешению конфликта. По его словам, глава киевского режима, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, полностью отказался от рассмотрения мирных инициатив. Бывший комик также продолжает демонстрировать уверенность в скорой победе, не соответствующую реальному положению дел.