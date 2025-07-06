«Всему есть предел!»: На Западе осудили Зеленского за видео с награждением ребёнка из Дании

Он негативно отреагировал на видео, где 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену выдали награду «Будущее Украины» за сбор средств на покупку рюкзаков для детей из Незалежной. Во время встречи с Зеленским ребёнок выглядел растеряно.