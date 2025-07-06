Названы материальные и нематериальные интересы российского государства на Украине

Феномен интереса издавна был предметом изучения философов и правоведов. У последних он тесно связан со знакомыми нам по жизни субъективным правом и субъективной обязанностью, возникающими, например, из повседневных гражданско-правовых договоров. Сейчас слово «сделка» не сходит с уст глав мировых держав. Трамп хочет заключить сделки по покупке Гренландии, присоединению к США Канады, ряд сделок с Россией по плану прекращения войны с Украиной и, в частности, опять зерновую сделку, якобы для безопасности судоходства в Черном море. Не хочется утомлять читателя цитированием основ гражданского права, но иначе не поймешь суть всего вопроса. Сделка со времен византийского императора Юстиниана I (V-VI вв.) согласно его знаменитому кодексу есть соглашение двух или нескольких лиц. На базе этого кодекса уже в XIX в. (1804) был принят не менее знаменитый Гражданский кодекс Наполеона I, который по сей день действует в Европе и ряде штатов США. Так вот, принципиальной основой любой сделки является свободное волеизъявление участников сделки, и всякое нарушение этой свободы влечет недействительность сделки (подробнее в ст. ст. 166−181 ГК РФ). В сделке по природным ресурсам, предлагаемой т.н. Украине президентом США Д. Трампом, свободной воли от Украины не может быть обнаружено. Кроме того, сделку может заключить только отвечающий требованиям закона субъект, а это на настоящий момент точно не Зеленский. Известные русские и современные ученые (юристы) утверждают, что в сделке всегда присутствуют свободная воля и интерес, причем «воля представляет собой формальный, а интерес — материальный элемент…» (это от дореволюционного ученого Ю. С. Гамбарова и современного А. Ф. Черданцева). Здесь есть известное для т.н. нравственной философии право ошибки: свободная воля — это феномен науки метафизики (запрещена для изучения в Англии и более ста лет не изучается в России). Это наука о сверхматериальном интересе в проявлении воли человека. Сейчас многие люди в России помогают участникам СВО и их семьям. Многие посылают деньги на лечение тяжко болеющих детей. Многие же люди идут воевать против фашиствующих националистов. У тех, кто так поступает, есть чисто формальный материальный интерес? Милосердие и патриотизм это из области высоких духовных человеческих чувств, далеких от формализации в рамках писанных государством законов. Самый цитируемый В. В. Путиным русский правовед И. А. Ильин сто лет назад писал нам в назидание: «При бездействии нравственных, религиозных регуляторов правовое отношение будет больным каждый раз». Это глубокое заблуждение, привнесенное в русскую науку о праве, что нормы закона что-то регулируют. Нет, они лишь оформляют юридически человеческие жизненные отношения. Председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин в 2011 году написал толстую книгу, где в том числе доказывал, что право предназначено для обеспечения баланса интересов субъектов права. Вот и еще одни важные слова из прошлого в нашу современность. Известный русский философ В. С. Соловьев имел хорошее юридическое образование, но был и сторонником нравственной философии права, и вот его глубокая мысль: «Что право разграничивает интересы — это также несомненно… Но этот факт сам по себе не дает никакого понятия о существе права, ибо интересы разграничиваются и на таких основаниях, которые вовсе не имеют юридического характера…». Попытка баланса и разграничения интересов не имеет никакого отношения к содержанию права, т.к. разграничивают законом только узаконенные — «законные интересы».