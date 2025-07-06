Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС прошла плановая замена команды экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. В составе 29-й команды наблюдателей три инспектора. Их задача, как и прежде — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции», — говорится в сообщении.

Начиная с 1 сентября 2022 года, после визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на ЗАЭС постоянно присутствует команда экспертов агентства. Ротация специалистов обеспечивалась военнослужащими РФ, Росгвардии и сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, которые, слаженно и профессионально организовали процесс.

Ранее сообщалось, что город-спутник ЗАЭС Энергодар сталкивается с почти ежедневными обстрелами со стороны украинских сил. Один из таких ударов накануне был нанесён по его прибрежной зоне. В качестве основного средства поражения украинская армия применяет ствольную артиллерию.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше