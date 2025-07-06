Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что город-спутник ЗАЭС Энергодар сталкивается с почти ежедневными обстрелами со стороны украинских сил. Один из таких ударов накануне был нанесён по его прибрежной зоне. В качестве основного средства поражения украинская армия применяет ствольную артиллерию.