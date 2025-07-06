Лидеры БРИКС сошлись во мнении по Украине

«Лидеры БРИКС в декларации саммита в Бразилии заявили, что ценят актуальные предложения о посредничестве по урегулированию украинского конфликта. В ней же они выразили надежду, что текущие усилия по разрешению ситуации на Украине приведут к мирной договоренности», — следует из заявления лидеров стран-участников саммита.