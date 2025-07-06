Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.