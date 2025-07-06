Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита в Бразилии осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.

Источник: РИА "Новости"

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.

Теракты на железной дороге

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, больше ста пострадали.

Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.

В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.