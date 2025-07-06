Лидеры БРИКС осудили украинские атаки на ж/д мосты в российских регионах

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди детей», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
Теракты на железной дороге
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.
В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога позднее уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны.