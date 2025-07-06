Минфин США отреагировал на планы Илона Маска создать партию

Бессент в интервью телеканалу Fox News указал на то, что советы директоров в различных компаниях Маска хотят, чтобы «он вернулся и управлял компаниями». Глава минфина полагает, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление предпринимателя будет поощрять его сосредоточиться прежде всего на деловой деятельности, а не на политической.