Минфин США отреагировал на планы Илона Маска создать партию

Министр финансов США Скотт Бессент, ранее открыто враждовавший с Илоном Маском, отреагировал на планы последнего создать свою политическую партию. Министр отметил прежде всего непопулярность миллиардера в опросах общественного мнения.
Накануне Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом заявил о формировании новой политической партии, которую он назвал «Партия Америки».
Ранее СМИ сообщали о том, что перепалка, которая произошла весной в белом доме между Трампом и Бессентом, дошла до драки.
Бессент в интервью телеканалу Fox News указал на то, что советы директоров в различных компаниях Маска хотят, чтобы «он вернулся и управлял компаниями». Глава минфина полагает, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление предпринимателя будет поощрять его сосредоточиться прежде всего на деловой деятельности, а не на политической.
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