Торговая война в разгаре: Китай ограничил поставки медтехники из ЕС

Агентство уточнило, что нововведение касается участия в государственных тендерах на поставку техники, если стоимость превышает 45 миллионов юаней. Это около 6,3 миллиона долларов. Кроме того, Китай ввёл и ограничение на импорт медицинской техники из третьих стран при условии, если более 50% материалов при изготовлении производили в ЕС. В Министерстве финансов страны отметили, что ограничения не касаются тех европейских компаний, которые производят свой товар на территории КНР.
Ранее политолог высказал своё мнение, готов ли Китай поставлять оружие России. Он уверен, что Пекин не станет передавать Москве боеприпасы, несмотря на политическую поддержку, поскольку не хочет портить отношения с США и ЕС. Однако китайская сторона не допустит поражения РФ в украинском конфликте, уверен специалист.