Торговая война в разгаре: Китай ограничил поставки медтехники из ЕС

Агентство уточнило, что нововведение касается участия в государственных тендерах на поставку техники, если стоимость превышает 45 миллионов юаней. Это около 6,3 миллиона долларов. Кроме того, Китай ввёл и ограничение на импорт медицинской техники из третьих стран при условии, если более 50% материалов при изготовлении производили в ЕС. В Министерстве финансов страны отметили, что ограничения не касаются тех европейских компаний, которые производят свой товар на территории КНР.