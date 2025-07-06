Лавров принял участие в фотосессии на саммите БРИКС

Осенью на саммите БРИКС в Казани с Лавровым произошел еще один необычный инцидент. 24 октября министру наступили на ногу во время мероприятия. Реакция политика попала на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах показано, как мимо Лаврова проходит женщина и, видимо, наступает политику на ногу. На что глава МИД делает резкое движение и что-то говорит.