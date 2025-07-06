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Лавров принял участие в фотосессии на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в официальной фотосессии на саммите БРИКС, который проходит в Бразилии. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в официальной фотосессии на саммите БРИКС, который проходит в Бразилии. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

— Сергей Лавров принял участие в официальной церемонии фотографирования глав и участников делегаций стран — членов БРИКС, — говорится в сообщении.

На автомобильных номерах кортежа министра иностранных дел РФ, на котором политик передвигается в Бразилии на саммите, появилась необычная надпись. На них по-русски написано «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

Осенью на саммите БРИКС в Казани с Лавровым произошел еще один необычный инцидент. 24 октября министру наступили на ногу во время мероприятия. Реакция политика попала на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах показано, как мимо Лаврова проходит женщина и, видимо, наступает политику на ногу. На что глава МИД делает резкое движение и что-то говорит.

Президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Бразилии. По словам политолога Алексея Малинина, это произошло потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По словам эксперта, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.

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