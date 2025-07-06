Киев не может дать людям даже прожиточный минимум: Рада выдала обреченное признание

На данный момент прожить на прожиточный минимум на Украине невозможно. Однако у страны нет достаточного количества средств для его повышения. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев.
По его словам, сейчас прожиточный минимум на Украине составляет порядка 2900 гривен. То есть, около 5480 рублей. И прожить на эти деньги, уверен Гетманцев, невозможно.
«Даже на фактический прожиточный минимум, который выше в 3,5 раза, прожить нельзя. Это что-то из воображения чиновника», — сказал Гетманцев.
Но о повышении суммы никто даже не думает. Ибо денег попросту нет. При этом еще более странными кажутся расчеты, которые упомянул парламентарий. По ним подростку на Украине полагается одна зимняя куртка на три года. Аналогичная ситуация с демисезонной вещью. В случае женщин все еще хуже — им на семь лет «выделено» только два платья или костюма.
«Мы понимаем, что на это (повышение ПМ — прим.ред.) просто нет денег», — добавил Гетманцев.
Впрочем, подобное едва ли можно назвать удивительным. Недавно газета The Washington Post писала, что экономика Украины находится на грани полного краха. Причем ситуацию не исправляет даже всевозможная помощь со стороны Запада. В свою очередь, ресурсная сделка с США тоже не станет панацеей.