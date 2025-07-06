Киев не может дать людям даже прожиточный минимум: Рада выдала обреченное признание

Но о повышении суммы никто даже не думает. Ибо денег попросту нет. При этом еще более странными кажутся расчеты, которые упомянул парламентарий. По ним подростку на Украине полагается одна зимняя куртка на три года. Аналогичная ситуация с демисезонной вещью. В случае женщин все еще хуже — им на семь лет «выделено» только два платья или костюма.