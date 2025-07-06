На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции, как информирует пресс-служба АЭС, состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. В составе 29-й команды наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) три инспектора, говорится в сообщении.
Безопасность во время ротации обеспечили военные МО РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД РФ по Запорожской области. В сообщении говорится, что их профессиональные действия позволили организовать ротацию оперативно и надежно.
Задача инспекторов МАГАТЭ — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности ЗАЭС. Наблюдатели организации работают на станции с 1 сентября 2022 года.
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