Стало известно, какая страна будет хозяйкой саммита БРИКС в 2026 году

«Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в её председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», — указано в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Бразилии, заявлял, что все государства, входящие в объединение, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Российский лидер подчеркнул, что страны стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания.